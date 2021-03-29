نجاح جديد يحققه حمزة نمرة.. 100 مليون مشاهدة لأغنية “فاضي شوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية “فاضي شوية” للنجم المصري حمزة نمرة، أكثر من 100 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فاضي شوية” صدرت في ديسمبر 2020 ضمن ألبوم حمزة نمرة الجديد “مولود سنة 80″، وهي من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان. و

ومنذ طرحها تحظى أغنية “فاضي شوية” بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن ألبوم الفنان حمزة نمرة “مولود سنة 80″، يتضمن مجموعة من الأغنيات االمميّزة وهي: “مولود سنة 80″، و”الوقعة الأخيرة”، و”استعيذوا”، و”7 صباحا”، و”يابا”، و”احكيلك خوفي”، و”معلش”، و”القصة واللي كان”، و”غنوة ليك من قلبي”، و”فيه ناس”، بالإضافة إلى أغنية “فاضي شوية” التي حققت أرقامًا قياسية وشابهت في حالها نجاح أغنية “داري يا قلبي” قبل ثلاث سنوات.