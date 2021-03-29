روبي في “حتة تانية” بـ7 ملايين مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدرت النجمة المصرية روبي ترند تصنيف الموسيقى على موقع اليوتيوب داخل مصر، بعدما حقق الكليب الأخير لها “حتة تانية” 7 ملايين مشاهدة في ثلاثة أسابيع فقط، عبر قناتها الرسمية، وهي أول أغنية لها بعد غياب 14 عاما عن الغناء.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ونافست عبر اليوتيوب أغنية النجمة أنغام “هو نفس الشوق” وأغنية النجم محمد حماقي “حياتك في صورة”، وكليب عمرو دياب “وأنا معاك”.

يذكر أن روبي وقعت رسميا عقد بطولة فوازير رمضان، ويجرى حاليًا كتابة حلقات “فوازير روبي” واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.