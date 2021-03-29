محمد عساف يكشف لأوّل مرّة تفاصيل قصة زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم الفلسطيني محمد عساف، لأول مرة، عن تفاصيل تعرفه على زوجته ريم عودة.

وقال عساف في برنامج “بصراحة” على قناة mbc مع الإعلامية أنابيلا هلال: “تعرفت على زوجتي بالصدفة أثناء تواجد شقيقها في لندن، ومن دون أي ترتيب”.

وأضاف المطرب الفلسطيني: “شقيقها تعرف عليَّ وصافحته فور رؤيته وطلب مني أن يلتقطوا معي صورة”.

وأكد محمد عساف، أنه وبمجرد رؤية زوجته الحالية، أعجب بها، وبحث عنها حتى استطاع الوصول إليها.

وأشار محمد عساف إلى أنها كانت خائفة منه في البداية وقالت له إن حياة المشاهير مخيفة بينما هي تريد الاستقرار في حياتها، ولكنه استطاع طمأنتها، موضحا أن أهم ما يجذبه في زوجته هو هدوؤها وعقلها ورزانتها وطيبة قلبها.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، حامل لقب ”آراب أيدول“، قد فاجأ جمهوره ومحبيه بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربا عن فرحته بوجود مناسبة سعيدة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.