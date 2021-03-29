أول صورة لـ كريستين ستيوارت بشخصية الأميرة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الممثلة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها وهي تجسد شخصية الليدي ديانا من فيلم يحكي سيرة أميرة ويلز الذاتية، إذ لٌحظ الشبه بينهما ووصفوها بأنها أعادت الأميرة الراحلة للحياة مرة أخرى.

وشاركت شركة نيون Neon التي نتتج Spencer صورة جديدة لـ ستيوارت وهي تجسد شخصية ديانا أميرة ويلز أثناء تصوير الفيلم.

ستيوارت ارتدت معطفًا منقوشًا باللونين الأحمر والأخضر مع أزرار ذهبية وطية صدر سوداء على غرار تصاميم كاثرين ووكر مصممة الأزياء المفضلة لدى الأميرة ديانا والتي تألقت بملابس من توقيعها في العديد من المناسبات على مر السنين.

فيلم”سبنسر” من تأليف ستيفن نايت،مؤلف فيلم “بيكي بلايندرز”،ويركز المؤلف نايت فكرة قصته على أحداث مختزلة تتم جميعها على مدار ثلاثة أيام فقط في قصر ساندرينغهام الملكي وانفصال الأميرة ديانا عن الأمير تشارلز،واختيارها أن لا تكون ملكة لتعاستها في هذا الزواج.

تدور أحداثه في عطلة نهاية الأسبوع في حقبة التسعينيات ،حيث تقرر الأميرة ديانا في هذه العطلة الأسبوعية مع العائلة المالكة البريطانية حيث تعيش مع عائلتها في قصر ساندرينغهام الملكي إنهاء زواجها المضطرب من أمير ويلز وولي العهد البريطاني تشارلز.