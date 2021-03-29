شكرا لقرائتكم خبر عن Godzilla vs. Kong يحطم توقعات الإيرادات في شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم Godzilla vs. Kong، إعادة الحياة من جديد في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد تحقيقه ايرادات وصلت إلى 122 مليون دولار أمريكى بعد 5 أيام من طرحه في عدد محدود من الدول، ليصبح بذلك العمل الأول الذى يتمكن من تحقيق ايرادات مرتفعة منذ بداية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض بالولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انطلق يوم 24 مارس الجارى في عدد من دول العالم، والفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، التي استطاعت بالأرقام التى حققها Godzilla vs. Kong تعويض الخسارة التي واجهتها مع طرح فيلم Tenet العام الماضى وفقاَ للتقرير الذى نشر على موقع "vanityfair"،

ويبدو أن سلسلة Godzilla vs. Kong جاهزة لتحقيق الإيردات العالية، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 70.3 مليون دولار في الصين وحدها مع نهاية هذا الأسبوع، وهذا يعد تقدم كبير للعمل، خاصة في الصين بسبب سيطرة الأعمال الصينية على شباك التذاكر الصينى منذ 2019.

وأعلنت شركة "Legendary Pictures" مؤخراً، أنها ستنتج جزءا جديدا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدورالعرض السينمائية الأمريكية 2020.

"Godzilla" تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.