شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح "خدود حبيبى وردى" ثانى أغانى ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أغنيته الجديدة "خدود حبيبى وردى"، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "يتقال" والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه أغنية "زى غيرنا".

وروج صالح، للأغنية الجديدة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "خدود حبيبى وردى.. ثانى أغنيات الألبوم الجديد".





وفى وقت سابق، من اليوم الإثنين، طرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "زى غيرنا" على موقع "يويتوب" والأغنية من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

وتقول كلمات الأغنية:

أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقى زينا زى غيرنا.

ما كفاية خلاص كبرنا على البعاد.. شوية زعل خلونا كن خلاص هننسى.

أيامنا وأحلة قصة.. قدمنا كتير ولسه هنستفاد.

أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقى زينا زى غيرنا.

ما كفاية خلاص كبرنا على البعاد.. شوية زعل خلونا كن خلاص هننسى.