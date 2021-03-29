كيتي بيري "الشريرة".. جمهور "أمريكان أيدول" يهاجم نجمة البوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه مغنية البوب الأمريكية كيتي بيري هجومًا عنيفًا من الجمهور مؤخرًا، بسبب طريقة تعاملها مع المتسابقين في برنامج American Idol.

وتشارك "بيري" في تحكيم برنامج "أمريكان أيدول"، مع المغني الشهير لاينل ريتشي ولوك بريان.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، اعتادت لجنة تحكيم البرنامج، وعلى رأسهم كيتي بيري خداع المتسابقين وإيهامهم أنهم لن ينتقلوا للمرحلة التالية من البرنامج، قبل أن يكتشفوا نجاحهم وتأهلهم إلى مرحلة جديدة.





وذكر الموقع، أن "بيري" كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، أنها استخدمت الحيلة السابقة مرتين مع المتسابقة كاساندرا كولمان وتسببت في بكاء المتسابقة، لكن المشاهدين لم تعجبهم هذه الحيلة.

وجاء رد فعل معجبي البرنامج عنيفا، إذ رأى كثير منهم أن هذه الحيلة شريرة ومتعبة، وأن أفعال "بيري" لا تليق.

ودعت "بيري" الجمهور أن يتناولوا شرابًا كلما قام عضو من لجنة التحكيم بخداع متسابقًا، وهي الدعوة التي أثارت غضب الجمهور.





وقال أحد المعجبين: "أنا أكره هذه اللعبة، لماذا أنتِ شريرة هكذا يا كيتي".

من جانبها، لم تعلق "بيري"، أو أي من لجنة التحكيم على رد فعل الجمهور حتى الآن.

أمريكان أيدول، هو نسخة أمريكية من البرنامج البريطاني الأصلي، والذي صدر له نسخ كثيرة في مختلف أنحاء العالم، ويقوم على اختيار المتسابق صاحب الصوت الأفضل.