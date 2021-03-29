جومانا مراد تعلن وفاة ابنتها: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا يا روح قلب أمك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد، الإثنين، وفاة ابنتها، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام".

وقالت جومانا: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".



وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".



