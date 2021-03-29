شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش بخير".. أحدث أغانى بهاء سلطان بتوقيع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر أحمد إبراهيم، عن تعاونه مع المطرب بهاء سلطان فى أغنية جديدة، تحمل اسم" أنا مش بخير" من ألحان سامر أحمد، وقال إبراهيم، لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، خاصة أنه يقدمها بشكل جديد ومختلف على حد قوله.

من ناحية أخرى طرح المطرب بهاء سلطان مؤخراً، ابتهال "سيدي يا رسول الله"، عبر حسابه بموقع فيس بوك، والذى نال إعجاب جمهوره بعد دقائق من نشره، حيث حصد آلاف الإعجابات، وعلق المطرب بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلاً :" جديد بهاء سلطان ابتهال سيدي يا رسول الله".

يأتي ذلك عقب غياب كبير استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصرمحروس، حيث يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.