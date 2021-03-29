شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تشادويك بوسمان تدعو للتوعية بالسرطان فى حفل توزيع NAACP.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت سيمون ليدوارد، زوج النجم الراحل تشادويك بوسمان هي المركز العاطفي لموسم جوائز 2021 ، حيث حصلت علي العديد من الأوسمة والجوائز نيابة عن زوجها الراحل، ومؤخرا حصل بوسمان على جائزتي من NAACP Image هذا العام ، لأفضل ممثل مساعد عن دوره في "Da 5 Bloods" وأفضل ممثل في فيلم "Ma Rainey's Black Bottom" أثناء استلام سيمون الجائزة الأخيرة خلال الحفل المتلفز، استغلت وقتها على الشاشة للدعوة للتوعية بالسرطان.

وقالت سيمون ليدوارد وهي تبكي "شكرًا على جوائز NAACP..تشادويك بوسمان كان فنانًا غير مألوف وشخصًا غير مألوف بشكل أكبر ، لكن الطريقة التي فقدناه بها مؤلمة" .

وستشهدت ليدوارد بوسمان بإحصاءات حديثة تقول إن السود أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بسرطان القولون و 40٪ أكثر عرضة للوفاة بسببه، كما أشارت إلى أنه تم تخفيض سن الفحص الروتيني مؤخرًا إلى 45 عام، قائلة "إذا كان عمرك 45 عامًا أو أكثر ، فيرجى الخضوع للفحص، وعدم تأجيله أكثر من ذلك"، مضيفة ،" هذا المرض قابل للتخلص منه إذا أصبت به في مراحله المبكرة ، لذلك ليس لديك أي وقت تضيعه ، حتى لو لم يكن لديك عائلة وحتى إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد شيء خطأ. إذا كان عمرك أقل من 45 عامًا ، فالرجاء أن تكون استباقيًا بشأن صحتك.. استمع إلى جسدك ".

وكان قد تصدر تشادويك بوسمان، ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته، حيث رحل بوسمان عن عالمنا بعد صراع 4 سنوات مع مرض سرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس الماضى،وكشف القائمون على حفل أوسكار الـ93، منذ الإعلان عن ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس قدمته النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار، وجاء في فئة أفضل ممثل النجوم ريز أحمد، تشادويك بوسمان، أنتوني هوبكنز، جاري أولدمان، ستيفن يون ميناري.