شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يطلق أغنية جديدة بعنوان "حبوب جراءة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد سعد عن أغنيته الجديدة بعنوان "حبوب جراءة"، والتي يعود بها لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار أغأني بصوته، وشوق "سعد" جمهوره للأغنية بطرح مقطع صغير منها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظهر فى المقطع المصور وهو يؤدي الأغنية، مصحوبا بتعليق: "استنوا أغنيتى الجديدة حبوب جراءة".



محمد سعد

وكان النجم محمد سعد، قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا :"أنا بقيت على تيك توك صبح صبح علي أحلي الناس".



سعد

وفى سياق آخر، يذكر أن النجم محمد سعد، رد من خلال تصريح له لـ"الخليج 365" - يناير الماضى - على صورة متدوالة له عبر السوشيال ميديا مع الفنانة البحرينية شيماء سبت، وادعاءات البعض على السوشيال ميديا أنها زوجته، حيث قال: "دى صورة قديمة من أيام ما كان جدى بشورت"، وشاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت معها توضيحا هو: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا.. للتوضيح فقط".

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، والفيلم من إخراج محمد علي.