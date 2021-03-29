"لبستهم روح رجالتنا في القناة".. الحلفاوي يعلق على الشوط الأول بين مصر وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، التعليق على مباراة منتخب مصر وجزر القمر بعد إحراز المنتخب الوطني 4 أهداف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ولادنا في الملعب لبستهم روح رجالتنا في القناة".

وتُقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر باستاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطني على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 .

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.