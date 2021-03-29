محمود البزاوي يطالب بعمل فيلم تسجيلي لأبطال السفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان محمود البزاوي بعمل فيلم تسجيلي لأبطال إنقاذ السفينة الجانحة بقناة السويس.

نشر "البزاوي" صورة لأبطال السفينة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "صورة بعض الأبطال اللي قدروا على تحريك السفينة .. والله تحس إنها بوستر فيلم .. اعملوا عنهم فيلم تسجيلي خلي العالم كله يعرف اساميهم".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال محمود البزاوي مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي و منة عرفة ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.