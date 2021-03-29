محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة، من كواليس مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في رمضان 2021.

وظهر "رمضان" في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بـ"العباءة"، وعلّق باسم مسلسله: "موسى".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.