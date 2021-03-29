هكذا علق محمد هنيدي على تعويم السفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد هنيدي رسالة شكر لكل من ساهم وشارك في تعويم السفينة البنمية الجانحة بـ قناة السويس.

ونشر "هنيدي" صورة السفينة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " شكرا لكل اللي شاركوا في تعويم السفينة .. ولهيئة قناة السويس والناس اللي سهرت ليل نهار عشان تحل الأزمة دي في وقت قياسي . عظيمة يا مصر".

وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر جرين" نجحت، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب".