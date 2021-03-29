فن ومشاهير

مهرجان الأردن الدولي يُكرم ناهد السباعي عن فيلم "هذه ليلتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كرم مهرجان الأردن الدولي للأفلام الفنانة ناهد السباعي عن فيلمها القصير "هذه ليلتي" كأحسن ممثلة.

ونشرت ناهد صورة الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

واعتذرت "السباعي" عن حضور التكريم نظرًا لجائحة ، وعلقت: "شكرًا جدًا مهرجان الأردن الدولي للأفلام على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم هذه ليلتي كان نفسي جدا استلم الجائزة بنفسي لكن نظرا لجائحة كورونا لم يحالفني الحظ لأكون في مهرجانكم المشرف".

فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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