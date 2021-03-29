مهرجان الأردن الدولي يُكرم ناهد السباعي عن فيلم "هذه ليلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كرم مهرجان الأردن الدولي للأفلام الفنانة ناهد السباعي عن فيلمها القصير "هذه ليلتي" كأحسن ممثلة.

ونشرت ناهد صورة الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

واعتذرت "السباعي" عن حضور التكريم نظرًا لجائحة كورونا، وعلقت: "شكرًا جدًا مهرجان الأردن الدولي للأفلام على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم هذه ليلتي كان نفسي جدا استلم الجائزة بنفسي لكن نظرا لجائحة كورونا لم يحالفني الحظ لأكون في مهرجانكم المشرف".

فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.