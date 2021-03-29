مصطفى قمر رفقة زوجته على الشاطئ في الغردقة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة جديدة له رفقة زوجته على الشاطئ في مدينة الغردقة.

وظهر "قمر"، رفقة زوجته وعلّق: "سحر البحر.. سبحان الله لازم يخليك عندك حيوية.. الغردقة مش طبيعية في الوقت ده".

من ناحية أخرى، يواصل مصطفى قمر تصوير مشاهده في مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت وطارق الإبياري وأحمد التهامي وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.