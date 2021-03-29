أجبره الملك على تطليق زوجته وخناقة تسببت في وفاته.. 10 معلومات عن عبد الغني السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عبد الغني السيد، إذ أنه من مواليد مثل هذا اليوم 29 مارس من العام 1912.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:-

- عاش عبد الغني السيد طفولة معذبة مع زوجة أبيه، التي كانت تضربه وتعامله بقسوة، حتى أنها في إحدى المرات ألقت عليه مياه ساخنة، والتصقت الملابس التي يرتديها بجسمه، وحينما شاهده والده قام بتطليقها على الفور، حسب نجله المهندس محمد، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

- لعبت الصدفة دورا كبيرا في دخوله عالم الفن؛ إذ أنه عمل في طفولته "استورجي" بمحلات "علي خليل" للأثاث، وأثناء غنائه في المحل سمعه الملحن الكبير زكي مراد، والد الفنانة ليلى مراد، وقام بتبنيه فنيا وقدمه للفنانة منيرة المهدية، التي أعجبت كثيرا بصوته، ومنحته دور البطولة في أعمالها المسرحية.

- التحق السيد بالإذاعة المصرية في ثلاثينيات القرن الماضي، وقدّم أول أسطوانة له "نسيتي حبي بعد اللي كان" وحققت له شهرة كبيرة، ليقتحم بعدها مجال التمثيل من خلال فيلم "وراء الستار" عام 1937.

- انطلق في تلك الفترة لتقديم أشهر أعماله الفنية من أفلام وأغانِ، ومن أبرز أفلامه "سفير جهنم"، "البيت الكبير"، "شارع محمد علي"، و"ليالي الأنس"، بينما من أبرز أغانيه "ع الحلوة والمرة"، "يا وله يا وله"، "البيض الأمارة"، و"بايعني ولا شاريني" وغيرها.

- منحته الصحافة عددا من الألقاب منها "البلبل الباكي"، و"معبود النساء"، كما تغزلت الصحافة في أناقة النجم الراحل، وفي إحدى حفلاته أطلقت عليه مجلة "آخر ساعة" لقب أشيك مطرب في مصر.

- كان عبدالغني السيد صديقا مقربا لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكان يعتبره أبا وصاحبا وأستاذا، وكان منافسه وصديقه في نفس الوقت، كما كان يحب الفنان الراحل محمد فوزي، ويعتبره من أنجح وأهم الفنانين في تاريخ الموسيقى، وكان يتحدث عنه طيلة الوقت بكل حب، كما كان يعشق صوت فيروز، خاصة أنه كان يسافر كل عام لمدة 3 شهور للبنان، وهناك يلتقي بـ عاصي وإلياس رحباني، كما كان يعتبر محمد قنديل ابنه، وكان يحب صوته ويشيد به كثيرا، كذلك الحال بالنسبة لعبدالحليم حافظ.

- على الرغم من تداول حكايات عن كراهية عبدالغني السيد لعبدالحليم حافظ، إلا أن نجله "محمد" نفى لـ"الخليج 365" الأمر برمته، متعجبا: "إزاي بيكرهه ووالدي كان عايز يسميني عبدالحليم على اسمه"، مؤكدا أن مسلسل "العندليب" شوّه صورة والده، ولم يحدث أن شعر والده بالغيرة تجاه عبدالحليم، مستكملا: "حينما عرض الموسيقار محمد الموجي على والدي أغنية (صافيني مرة)، قال له والدي أعطيها لعبدالحليم حتى يبدأ بها، وكانت بالفعل هي السبب في نجاحه وشهرته، وهذه الرواية أيضا أكدها الموجي في أحد البرامج الإذاعية".

- أحب عبدالغني السيد ابنة أحد الوزراء في عهد الملك فاروق، وبعدها تزوجا في حفل عائلي بسيط، وبعد أسبوع فقط، أصدر الملك فاروق قرارا بتطليقه من زوجته، اعتراضا على زواج "مغنواتي" من ابنة الباشاوات، وحتى لا يتجرأ أحد من البسطاء على الزواج من أبناء الأثرياء، وتم الطلاق رغما عنه، وكره "السيد" الملك فاروق لهذا السبب، خاصة أن إصدار أمر ملكي كان يجب تنفيذه، واضطر لتطليق زوجته رغم حبه الشديد لها.

- ورحل الفنان عبدالغني السيد، عن عالمنا في يوم 9 ديسمبر عام 1962 عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد تعرضه لجلطة في قدمه قبل وفاته بعدة أشهر.

- نجله "محمد" كشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أيامه الأخيرة، قائلا: "بعدما أصيب بجلطة، نصحه الأطباء بالابتعاد عن الانفعال والعصبية، وفي يوم تحية كاريوكا كلمته الساعة 3 الفجر، وقالتله تعالى حالًا طلقني من فايز حلاوة، فبسرعة لبس هدومه ونزل عشان يصلح بينهما، كاريوكا كانت سليطة اللسان بشكل كبير، كذلك الحال بالنسبة لزوجها فايز حلاوة، وحينما ذهب والدي لمنزلهما كان الطرفان مصممان على الطلاق، وبدأ والدي في تهدئة الأمور بينهما، واستمر الطرفان في سب بعضهما وتعالت أصواتهما حتى وقع والدي بينهما، وعلى الفور تم نقله لمستشفى العجوزة، بعدما تعرض لانسداد في الشريان التاجي أدى لوفاته بعد 6 ساعات فقط".