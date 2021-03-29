نور عمرو دياب تتحول لـ ميجان ميركل في 3 ثوانٍ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، متابعيها على "تيك توك"، مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "نور" في الفيديو وهي تتحول إلى ميجان ميركل دوقة ساسيكس في 3 ثوان فقط، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.

نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وبعد انفصال والداها تزوج من سيدة الأعمال السعودية زينة عاشور، وأنجب منها أبنائه الثلاثة "عبدالله وكنزي وجانا".

من ناحية أخرى، طرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".