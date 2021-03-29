كارين رزق الله تؤيد المساكنة والمشاهد الجريئة في الدراما

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"الخليج 365" من بيروت: خلال حلولها ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي يقدمه المذيع رودولف هلال على شاشة قناتي LBCI كشفت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله أنها تؤيد المساكنة ولا تعارض القبلات والمشاهد الجريئة في الأعمال الدرامية.

وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول مدى قبولها العلاقة قبل الزواج حيث أجابت بـ"نعم". وعما إذا كانت تقبل أن تفعل إحدى ابنتيها ذلك ردت بالقول: "عندما تبلغ ابنتي الـ 18 ستكون لها الحرية لكي تعيش الحياة التي تريدها وتختار التجارب التي ترغب أن تمر بها".

كما أكدت أنها لا تعارض القبلات والمشاهد الجريئة في الأعمال الدرامية.

وكانت "رزق الله" قد أحدثت ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد نشرها صورة من جلسة تصوير جريئة عبر حسابها على الإنستغرام، ظهرت فيها مرتدية "بليزر بيج" معتمدة تسريحة شعر منسدل، ومكياج هادئ، وعلقت عليها قائلة: "نحن بشر دائمًا ننتظر شيئًا ... أو شخصًا ما!".