مروان خوري يتخلى عن حريته ويستعد لدخول القفص الذهبي قريباً

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان مروان خوري نيّته الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفلة زفاف صغيرة يقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي إنّ العروس هي من خارج الوسط الفني من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى، والدافع الأساسي الأوّل لاتخاذ هذه الخطوة بعد تمسّكه بحريّته لفترة طويلة، رغبته في الإستقرار والشعور بالأمان بعد كل هذه السنوات.

وأضاف: "قررت من خلال الإقدام على الزواج فكرة العائلة والولد، أنا أريد هذا الشيء بقوة وهو مهم بالحياة، وأيضا الحبيبة؛ فطوال سنوات حياتي عشت الحب حوالي 3 أو 4 مرات ولكن لم تستطع واحدة أن تجعلني أتخذ هذه الخطوة الأخيرة إلا حبيبتي حالياً".

وختم: "ليست من معجباتي وهي من خارج الوسط الفني وتتفهّم وضعي كنجم ومشهور ورجل شرقي فأنا شخص أحب التملك كثيراً وشخصيتي في كليباتي تختلف كثيراً عن طبعي“.