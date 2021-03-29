المخرج جان جاك آنو يبحث عن مقاطع فيديو لحريق كاتدرائية نوتردام الباريسية صورها هواة

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باريس: أطلق المخرج الفرنسي جان جاك آنّو المنهمك بتصوير فيلم يتناول حريق كاتدرائية نوتردام نداء الإثنين إلى شهود العيان من كل أنحاء العالم لتزويده مقاطع فيديو قد يكونون صورها للحريق.

وطلب آنّو من الهواة الذي صوّروا مقاطع كهذه إرسالها إلى موقع "نوتردام برول.كوم" المخصص لهذا الغرض، موضحاً أن من المفضل أن تتضمن مشاهد عن "الاختناقات المرورية التي نجمت عن الحريق، والتراتيل التي أنشدت ليلاً لتشجيع رجال الإطفاء، أو ردود الفعل في الخارج على رؤية نوتردام مشتعلة".

وقد يتم اختيار عدد من المقاطع مقابل بدل مالي لإدراجها ضمن فيلم "نوتردام تحترق" المقرر عرضه سنة 2022.

وكان مخرج "لورس" (1988) و"لو نون دو لا روز" و"دو فرير" أطلق قبل نحو 20 يوماً في بورج بوسط فرنسا تصوير فيلمه الذي يتناول حريق كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 نيسان/أبريل 2019.

وستشكّل "اللقطات الأرشيفية التلفزيونية أو تلك التي التقطت بهواتف محمولة" ما نسبته نحو 5 في المئة من مجمل مَشاهد الفيلم المخصص للعرض على الشاشات السينمائية الكبيرة، على ما سبق للمخرج أن قال لوكالة فرانس برس في مقابلة.

وأوضح آنّو أنه يطمح إلى تحفيز الجمهور على "العودة إلى الصالات الكبيرة" لحضور قصة "مذهلة".