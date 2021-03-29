شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش ينفى إصابته بشلل نصفى: أنا بخير وصحتى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم إيمان البحر درويش، الأخبار التي ترددت مؤخراً حول إصابته بشلل نصفى، وقال لـ"الخليج 365"، دا كلام هبل وملوش أى أساس من الصحة، وأنا زى الفل بخير وأتمنى من مروجى الشائعات عدم نشر أخبار غير التأكد منها، وكل مانشر غير صحيح".

ونظم مؤخرا مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، حفلا غنائيًا للفنان الكبير إيمان البحر درويش، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية،حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والوطنية أبرزها طير فى السما، انسان على الهامش، يا صحبجية، ولا عمرك وحشتينى، ضمينى وغيرها من الأغانى ذات المعانى الراقية التى تجذب الاذهان وتنساق لها الأحاسيس.

يأتى ذلك بمناسبة فوز الفنان إيمان البحر درويش بجائزة فنان العرب الدولية لعام 2019 وكذلك احتفالاً بالذكرى المئوية لفنان الشعب الشيخ سيد درويش، يوم الخميس 17 سبتمر 2020، على المسرح المكشوف بمكتبة