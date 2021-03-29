شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يكشف عن التاتو الجديد في صور تذكارية مع جمهوره بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي إيد شيران، في شوارع بلدة سورينتو الساحلية في استراليا، اثناء تواجده مع عائلته المكونة من زوجته شيرى سيبورن، وابنته ليرا البالغة من العمر عدة أشهر.

وظهر شيران في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية في تقريرها، وهو يلتقط الصور التذكارية مع السكان المحليين، بعد خروجه من العزل الصحي الذى قضاه في الفندق الفاخر Sweven Estate المطل على نهر Hawkesbury في نيو ساوث ويلز، والذي يكلف في المتوسط ​​6000 دولار في الليلة.

إيد شيران مع احد معجبيه

و يزور إد وزوجته شيري حالياً، بلدة سورينتو الواقعة على شاطئ البحر في فيكتوريا والتي يبلغ عدد سكانها 1،592 نسمة فقط، وكشف في الصور التي التقطتها عن التاتو الجديد الذى اظهره تكريماً لجودينسكي.



ايد شيران مع ابنته الرضيعه

وكان قد أعلن شيران فى سبتمبر الماضي، عن وصول مولدته الأولى من زوجته شيري سيبورن، وكشف موقع hollywoodlife أن شيران أطلق علي مولودته اسم "ليرا"، وكشف الموقع أن الزوجين استقبلا طلفتهما الأولي خلال شهر أغسطس لكنهما لم يعلنا عن الخبر إلا فى سبتمبر.

يٌعرف النجم العالمي شيران أنه دائما يريد أن يفيد العالم بخبراته الموسيقية التى جعلته واحد من أهم وأشهر نجوم جيله، وكانت آخر الخطوات التى قدمها شيران، هو تقديمه لدرس موسيقي لطلاب احدي المدارس، حيث فاجأ إيد شيران طلاب مدرسة الابتدائية اسمها " Ecclesbourne Primary School" في جنوب لندن بمساعدته لهم بتقديمه الكثير من الخبرات والأفكار المميزة بعالم الموسيقي و الغناء، وكان هذا الحدث من تنظيم المدير الموسيقى في المدرسة و الذي يدعي تيموثي سبويرر.



التاتو الجديد للمطرب الاجنبي