شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المذيعة الكويتية مي العيدان، وفاة مواطنتها الممثلة "عبير الخضر" متأثرة بإصابتها فيروس كورونا حيث كتبت العيدان على حسابها بموقع "انستجرام":"وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".



مى العيدان تعلن وفاة الممثلة عبير الخضر

عبير الخضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار"، "العقيد شمة"، "المقرود"، "الإعتذار" "المزواج"، "الرهينة"، "ليلة عيد"، "عبرات وحنين"، "درب الوفا"، "عطر الجنة" وغيرها.

وكشفت عبير الخضر عن أسباب غيابها عن الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، خلال مقابلة صحفية، حيث قالت:"غيابى يرجع ذلك إلى سببين، أولهما حالتي الصحية بعد ما تعرضت له منذ سنوات من مشكلة في قرنية العين، التي تحتاج إلى تغييرها، لكن علاجها غير متوافر في الكويت، لذلك كنت أنتظر الموافقة وإعتماد أوراقي لكي أغادر وأبدلها عن طريق العلاج بالخارج، علماً أنني سبق وحاولت علاجها في إسبانيا، ولكن لم أستفد من ذلك".



عبير الخضر

وتابعت عبير الخضر: "أما السبب الثاني، فيعود إلى أنه لم تعرض عليّ أعمال قد تساهم في تطوري فنياً، أو تشكل نقلة نوعية في مشواري، فغالبية الأدوار التي عُرضت عليّ متشابهة، وأنا لا أحب الإطلالة لمجرد الظهور على الشاشة فقط".