شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول العروض الكاملة لبانوراما الفيلم الأوروبى فى دورته الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبى، فى الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ويعرض خلال البانوراما أفلاما شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية الكبرى، وتعرض فى مصر بمشاركة ودعم الاتحاد الأوروبى وسفارات عدة دول أوروبية والمراكز الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

وأعلنت إدارة المهرجان عن جدول العروض الكاملة الذى سوف يستمر على مدار 10 أيام متواصلة، تشهد البانوراما عرض 40 فيلماً عبر ثلاثة أقسام، أولها قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويشهد عرض 13 فيلما، وقسم "الأفلام التسجيلية" 13 فيلما، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" فيضم 14 فيلما، ووتقام العروض هذا العام فى سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما جلاكسى بالمنيل.

وإليكم برنامج عروض بانوراما الفيلم الأوروبى:

"ANOTHER ROUND" يعرض يوم الجمعة 2 أبريل بسينما زاوية في تمام الساعة 7 مساءا، ويعرض بسينما جالاكسى يوم السبت 3 أبريل في تمام العاشرة مساء السبت 3 أبريل بسينما جلاسكى.

"Dah.Natashaفيلم " يعرض يوم الأربعاء 7 إبريل بسينما زاوية الساعة 7 مساءا، وفى سينما جالاكسى يوم الأحد 4 " إبريل الساعة 10 مساءا.

"BERLIN ALEXANDERPLATZ"، يعرض يومى الخميس والجمعة 8و9 أبريل بسينما زاوية في تمام الساعة 10 مساءا، ويعرض بسينما جلاكسى يوم الخميس 1 أبريل الساعة 10 مساءا.

" FATHER / OTACفيلم " يعرض يومى الجمعة 2 أبريل والخميس 8 أبريل بسينما زاوية، في تمام الساعة 7 مساءا، ويعرض يوم الأحد 4 أبريل الساعة 7 مساء بسينما جلاكسى.

"HOPE / HÅPفيلم "يعرض يومى السبت 3 أبريل والأربعاء 7 أبريل بسينما زاوية، الساعة 7 مساءا، ويعرض يوم السبت 10 أبريل بسينما جلاكسى الساعة 10 مساءا.

"MY LITTLE SISTER / SCHWESTERLEINفيلم "يعرض يومى الاثنين 5 أبريل الساعة 7 مساءا، والجمعة 9 أبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويعرض يوم السبت 3 أبريل بسينما جلاكسى الساعة 4 عصرا.

"/ NEVER GONNA SNOW AGAIN / ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIEفيلم " يعرض يومى الجمعة 2 أبريل، والسبت 10 أبريل، في تمام العاشرة مساءا، بسينما زاوية، ويعرض يوم الجمعة 9 أبريل بسينما جلاكسى، الساعة 7 مساءا.

" OASIS/ KORISNICI"فيلم يعرض يومى الجمعة 9 أبريل الساعة 4 عصرا، والأحد 4 أبريل الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويعرض يوم الجمعة 2 أبريل الساعة 4 مساءا.

"QUO VADIS, AIDA?فيلم "يعرض يوم السبت 3 و10 أبريل الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويوم الجمعة 9 أبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاسكى.

"Sweatفيلم "يعرض يومى الجمعة والسبت 2 و10 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الاثنين 5 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى.

"THE BEST YEARS / GLI ANNI PIÙ BELLIفيلم " يعرض يوم الخميس 1 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الخميس 8 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

"The people upstairsفيلم "يعرض يومى الأحد 4 إبريل الساعة 7 مساءا، والخميس 8 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الأربعاء 7 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

"A Perfectly Normal Family / En helt almindelig familieفيلم " يعرض يومى الخميس والثلاثاء 1 و6 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويعرض يوم الأحد 4 إبريل الساعة 4 عصرا.

"BECOMING MONA / KOM HIER DAT IK U KUSفيلم "يعرض يومى الخميس والأحد 1 و4 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الخميس 8 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى.

"BEGINNINGفيلم" يعرض يومى السبت والأربعاء 3 و7 أبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الجمعة 2 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما جلاكسى.

"Pun mjesecفيلم " يعرض يومى الأربعاء 7 إبريل الساعة 7 مساءا، والسبت 10 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم الاثنين 5 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

"GAGARINEفيلم " يعرض يوم الخميس 1 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويوم الأثنين 5 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما جلاكسى.

" يعرض يومى الاثنين والخميس 5و8 إبريل في تمام الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويوم الخميس 1 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى. I NEVER CRY / JAK NAJDALEJ STADفيلم "

فيلم " JOSEP" يعرض يومى الاثنين والجمعة 5 و9 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى، ويوم الأربعاء 7 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

" يعرض يوم الثلاثاء 6 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الخميس 1 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.LA BELLE ÉPOQUEفيلم "

" يعرض يومى الجمعة 2 و9 إبريل الساعة 4 عصرا، و7 مساءا على الترتيب بسينما زاوية،

ويوم السبت 3 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

LISTENفيلم "

" يعرض يومى Arrachtفيلم " الأحد 1 و4 إبريل الساعة 4 مساءا و10 مساءا على الترتيب بسينما زاوية، ويوم الثلاثاء 6 إبريل الساعة 7 مساء بسينما جلاكسى.

" يعرض يومى الثلاثاء والجمعة 6 و9 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما زاوية، ويوم الجمعة 2 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

Night rideفبلم "

" يعرض السبت 3 إبريل الساعة 10 مساءا،و10 إبريل الساعة 7 مساءا بسينما زاوية، ويوم الثلاثاء 6 أبريل الساعة 10 مساء بسينما جلاكسى.

MADLY IN LIFE / UNE VIE DÉMENTEفيلم "

فيلم " يعرض يومى الاثنين والثلاثاء 5 و6 إبريل الساعة 10 و7 مساءا على الترتيب بسينما زاوية، ويوم الخميس 8 إبريل الساعة 10 مساءا بسينما جلاكسى.

PARI"

" عرض يومى السبت والخميس 3 و8 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم السبت 10إبريل الساعة 7 مساءا بسينما جلاكسى.

Si le vent tombeفيلم "

" يعرض يوم الخميس 1 إبريل الساعة 1 ظهرا، والأحد 4 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم الثلاثاء 6 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

NOTES FROM FROM THE UNDERWORLDفيلم "

" يعرض يومى السبت والخميس 3 و8 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الاثنين 5 إبريل في سينما جالاكسى الساعة 1 ظهرا.

OBSTER SOUPفيلم "

" يعرض يومى السبت 3 و10 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الأربعاء 7 أبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى.

LITTLE GIRL / PETITE FILLEفيلم "

" يعرض يومى الاثنين والأربعاء 5 و7 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم السبت 10 إبريل بسينما جالاكسى الساعة 1 ظهرا.

Si c'était de l'amourفيلم "

فيلم " يعرض يوم الاثنين 5 إبريل الساعة 1 ظهرا ،والأربعاء 7 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم الخميس 8 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

OVERSEAS"

" يعرض يوم الجمعة 2 إبريل الساعة 1 ظهرا ،والأربعاء 7 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم السبت 10 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى.

ROCKFIELD" فيلم

" يعرض يوم الجمعة 2 إبريل، والسبت 10 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم السبت 3 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

Anyáim történeteفيلم "

"WAKE UP ON MARSفيلم "

يعرض يوم الخميس 1إبريل الساعة 4 عصرا ،والثلاثاء 6 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الأحد 4 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

" ACASA, MY HOMEفيلم "

يعرض يوم الأحد 4 إبريل الساعة 4 عصرا، والجمعة 9 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الثلاثاء 6 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما جلاكسى.

"، يعرض يوم الأحد 4 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الأربعاء 7 أبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

SELF PORTRAITفيلم "

" يعرض يوم الجمعة 2 إبريل الساعة 1 ظهرا ،والسبت 10 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم الجمعة 9 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

TRUFFLE HUNTERSفيلم "

" يعرض يوم الثلاثاء 6 إبريل الساعة 4 عصرا ،والخميس 9 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما زاوية، ويوم الخميس 1 إبريل الساعة 1 ظهرا بسينما جلاكسى.

LITTLE SAMEDI/ PETIT SAMEDIفيلم "

" يعرض يوم الثلاثاء والخميس 6 و8 إبريل الساعة 4 عصرا بسينما زاوية، ويوم الجمعة 2 إبريل 1 ظهرا بسينما جلاكسى.WHITE RIOT فيلم "