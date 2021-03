شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ناس أكس يكشف عن مشروعه الجديد بعد ساعات من الإعلان عن موعد الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال نجم الراب الشهير ليل ناس أكس يكثف جهوده خلال هذه الفترة ليدعم العديد من مشاريعه، فبعد أيام من إطلاق كليب"MONTERO (Call Me By Your Name) الكشف عن موعد إطلاق ألبومه الغنائى الجديد، قرر النجم الشهير الكشف عن مشروعه الجديد بعيد عن عالم صناعة الموسيقى والغناء .

ظهر ليل ناس أكس البالغ من العمر (21 عام) خلال الساعات القليلة الماضية لكى يقوم بالترويج لأحذيته الرياضية "Satan Shoes" من خلال صفحته علي "إنستجرام" وهى الخطوة التى لاقت حماس قطاع كبير من عشاقه ومحبيه، ويباع الحذاء مقابل 1018 دولار، وأشارت التقارير أن الحذاء يحتوى على "قطرة دم بشرية" وهو ما فاجئ الكثيرين، وقد تصدر الخبر عدد كبير من المواقع الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل" و"اينسايدر" وغيرهم .

يذكر أن ليل ناس أكس قرر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد و الذى يحمل اسم "MONTERO" خلال فصل الصيف، وقد أشار ليل ناس أكس مؤخرا فى مقابلة جديدة مع Zane Lowe على Apple Music أنه من المقرر أن يطلق نسخة "DELUXE" لألبومه الجديد لكن سيكون اطلاق هذه النسخة فى فصل الخريف.

وجاء إعلان النجم الشهير عن موعد إطلاق الالبوم بعد ساعات من إطلاق كليبه الجديد بعنوان "MONTERO (Call Me By Your Name) " والذى اطلقه على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب"، والكليب من اخراج تانو مواينو وليل ناس أكس.