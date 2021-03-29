شكرا لقرائتكم خبر عن بوب أودينكيرك يخالف التوقعات بفيلمه الأكشن الجديد Nobody.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن مفاجئة كبيرة في إيرادات شباك التذاكر العالمية، بتصدر فيلم الأكشن Nobody، بطولة النجم العالمي بوب أودنكيرك، للمركز الأول في إيرادات السينما العالمية، وهو ما يعد صدمة كبيرة لعشاق النجم العالمي الذى اعتاد الظهور بشكل مخالف عن الحركة والإثارة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فأن فيلم الأكشن الجديد Nobody احتل المركز الأول بعائد إيرادات وصل لـ 11 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، بعد تحقيقه إيرادات محليه وصلت لـ 6.7 مليون دولار من 2460 دور عرض، وهو ما يعد نجاح جزئي بعد افتتاح السينمات في لوس أنجلوس الأمريكية.



Nobody

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك" (Better Call Saul ، The Post ، Nebraska) بلعب دور Hutch Mansell، أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، جنبا إلى تعرضه للكثير من الإهانات ولكنه يتراجع أبدًا.

وبالتالي تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.