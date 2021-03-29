شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه بعنوان "زى غيرنا" على يويتوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "زى غيرنا" على موقع "يويتوب" والأغنية من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلمات الأغنية :

أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقي زينا زي غيرنا

ما كفاية خلاص كبرنا علي البعاد..شويه زعل خلونا كن خلاص هننسى

أيامنا وأحلي قصة.. قدمنا كتير ولسه هنستفاد

أدينا للبعد الكتير وكتير خسرنا.. بقي زينا زي غيرنا

ما كفايه خلاص كبرنا علي البعاد..شويه زعل خلونا كن خلاص هننسى

وطرح مؤخرا النجم مدحت صالح، أغنية جديدة بعنوان "وردى" ضمن أغنيات البومه الجديد "يتقال"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.

وحل مدحت صالح ضيفا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، مؤخراً على قناة ON، وكشف عن سر استمرار زواجه الحالي قائلا: "زوجتى الحالية معايا بقالنا 11 سنة، واستمرار الزواج لأنها مريحانى وهى هادية وأجمل حد في عينيا".

ووجهت أبلة فاهيتا بعض الأسئلة المحرجة للفنان مدحت صاحل في فقرة بعنوان "سؤال وعقاب" ليضطر أن ينفذ العقاب التي طلبته منه بسبب تهربه من إجابة الأسئلة، حيث قام بالغناء وعلى كتفه ثعبان، ولعب بالصاجات، كما ارتدى باروكة ورقص دبكة.

وكشف مدحت صالح عن صداقته بالفنانة الراحل صباح قائلا: "صباح من أحلى السيدات اللى بشوفها في حياتى وهى تركيبة تخلى الإنسان يكون مقبل على الحياة وهى من أجمل القلوب اللى بشوفها بس كانت بتخاف جدا".

وأضاف مدحت صالح: "بمناسبة إن صباح بتخاف في مرة كنا رايحين حفلة في العراف وكنت معاها في الطيارة وروحت أقولها تخيلى لو مكان الكرسيين اللى احنا قاعدين عليهم وقعوا فاجأة كانت بتترعش وتخاف جدا".