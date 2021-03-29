شكرا لقرائتكم خبر عن Cannes Marché يعلن عن مواعيد العرض المسبق عبر الإنترنت..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من المعنيين بالسينما وصناعها إقامة فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2021 والأحداث والفعاليات المقامة على الهامش التى تدعم الكثير من صناع السينما.

,كشف القائمون على المهرجان أن "Cannes Marché " سيبدأ عروضه الافتراضية من الفترة 25 مايو وحتى 28 مايو المقبل ، و يتم تنظيم الحدث عبر الإنترنت لدعم وكلاء المبيعات قبل السوق الفعلى الرسمى الذى يمتد من 6 إلى 15 يوليو، إلى جانب مهرجان كان السينمائى الذى من المقرر أن يبدأ يوم 6 إلى 17 يوليو المقبل.

وستقام العروض المسبقة على منصة marchedufilm.online التى تمت تنسيقها على أكمل وجه، والتى ستوفر ايضا أكشاك افتراضية لشركات المبيعات وغرف العرض.

وأشار موقع "سكرين ديلى"، إلى أنه سيكون هناك أيضا عروض افتراضية فى يوليو للمهنيين غير القادرين على السفر إلى فرنسا هذا العام بسبب المخاوف والقيود الصحية المستمرة بسبب انتشار فيروس كورونا "Covid-19".

Marché du Film هو ملتقى لمحترفى صناعة السينما العالمية من المنتجين إلى الموزعين والمشترين والمبرمجين وغيرهم.

يذكر أن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى أعلنوا أن المخرج العالمى سبايك لى سيترأس لجنة تحكيم المهرجان فى نسخته الـ 74، حيث كان من المقرر أن يتراس لجنة التحكيم فى الدورة الماضية الملغاة، وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة فى الفترة من 6 إلى 17 يوليو من العام الجارى .

ويعد سبايك لى أحد أعظم المخرجين فى جيله وهو أيضا كاتب سيناريو وممثل ومنتج، ومن المعروف أن سبايك لى يترجم قضايا العصر بدقة فى أعماله المذهلة التى تحقق عادة نجاح مذهل حول العالم، ومن أبرز الأعمال التى قام بأخراجها هى: "Oldboy" و"Chi-Raq" و"Inside Man" و "Pass Over" و "BlacKkKlansman" وغيرهم .