شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع عمرو إسماعيل يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الموزع الموسيقى عمرو إسماعيل، وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية الخاضة بمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه حصرياً على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، حيث يضع عمرو اسماعيل الموسيقى بمشاركة مهندس صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن تكون الموسيقى جاهزة خلال أيام قبل بدء عرض أولى الحلقات.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.