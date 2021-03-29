"وقف الخلق ينظرون جميعا".. كيف احتفل الفنانين بنجاح تعويم السفينة الجانحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من الفنانين على الاحتفال بنجاح هيئة قناة السويس في بدء تعويم سفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفين"، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات الفنانين على تحريك سفينة "إيفر جيفن".

عمرو عرفة

علق المخرج عمرو عرفة على تحريك السفينة، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، إذ وجه رسالة لبعض الأشخاص قائلًا: "إلى الإخوة الشامتين، اليوم يوم الحداد، تم تحريك السفينة".

أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام هنأت المصريين بتحريك السفينة وقالت عبر "تويتر": "تحيا جمهورية مصر العربية وها قد أبحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر أم الدنيا يا عظيمة.. تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس".

راغب علامة

وغرد الفنان اللبناني راغب علامة حول هذا الحدث قائلًا: "نهنئ أم الدنيا دولة مصر الحبيبة ونهنئ العالم كله بإعادة فتح قناة السويس وتحريك السفينة العالقة".

نوال الزغبي

أما الفنانة نوال الزغبي فحرصت على تقديم التهنئة للشعب المصري أيضا وقالت: "تحيا مصر، مصر في القلب".

سامو زين

وغرد الفنان سامو زين حول تحريك السفينة العالقة وقال: "وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدى، تحيا مصر".

إليسا

فيما كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها بـ"تويتر": "حبيبتي يا مصر، الله يحمي مصر".

ونجحت عمليات تعويم السفينة "إيفر جرين" نجحت، اليوم الاثنين، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس، حسب وكالة بلومبيرج.