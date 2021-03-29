لم يستعن بدوبلير.. مشهد خطير لأحمد العوضي في "اللي مالوش كبير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان 2021.

العوضي ظهر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو ينفذ مشهدا خطيرا ضمن أحداث المسلسل، حيث حطم زجاج سيارة بقبضة يده.

وعلّق العوضي على الفيديو قائلا: "إحنا لا نعرف وايرات ولا دوبليرات عشان إحنا بجد وبحق وحقيقي.. إحنا الحقيقي منه.. على الله حكايتنا".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه النجمة ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها النجم أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.