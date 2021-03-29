وفاة الفنانة عبير الخضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفيت اليوم الاثنين، الفنانة الكويتية عبير الخضر، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبير الخضر عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا".

أضافت: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

عبير الخضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار"، ، "العقيد شمة"، "المقرود"، "الإعتذار" "المزواج"، "الرهينة"، "ليلة عيد"، "عبرات وحنين"، "درب الوفا"، "عطر الجنة" وغيرها.