بعد حضوره "الأقصر السينمائي".. كلڤن بيرج: أدرس تقديم فيلم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

أقيم بعد ظهر اليوم ندوة للممثل والمنتج الأمريكي من أصل أفريقي كلڤن بيرج وهو أحد أهم صناع السينما في أمريكا، وأدارت اللقاء الإعلامية هالة الماوي بحضور السيناريست سيد فؤاد.

وقال "كانت والدتي تؤكد أنني ممثل مجنون، وبدأت حياتي كأكاديمي لكني عملت كموظف في ألمانيا وذلك لاني أجيد الكثير من اللغات واولها الألمانية ويليها الاسبانية والإنجليزية".

وأضاف "لم أنجح في إنجلترا خلال ست شهور وكنت ساعود لأمريكا ولكن القدر أرسل لي سيناريو اول فيلم ونجح نجاحاً كبيرا، جعله يتجه نحو كتابة السيناريو ليقدم الموضوعات التي يرغب في مناقشتها، وبعدها كان يعرض عليه الاتجاه للانتاج وبدأ يدخل في كل جوانب الصناعه ويتقنها.

وعبر المخرج مايكل بيريش عن سعادته بالتواجد في الاقصر وحرص ادارة المهرجان على إقامة هذه الدورة رغم كل ما نمر به من صعوبات في جائحة كورونا، وحرص على التعرف على المنتج بيرج الذي لفت نظره بأزيائه في حفل الافتتاح مؤكداً ضرورة ان يتجه لصناعة الافلام في نيجيريا.

وأكد المنتج كلڤن بيرج أنه يدرس جدياً تقديم فيلماً يصور في مصر لشدة انبهاره بما شاهده من جمال الحضارة.