تعرف على رأي محيي إسماعيل في محمد رمضان.. وسبب رفضه تقديم سيرة أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان محيي إسماعيل إن الفنان محمد رمضان فنان موهوب، ولا يمكن لأحد أن ينكر موهبته، والتي وصفها بغير المسبوقة.

وأكد في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "محمد زمضان يحتاج قرصة ودن، ويظبط نفسه، وبالنسبة لاستعراضه ما يمتلكه من سيارات وأي أمور أخرى فهذا يرجع لصغر سنه".

وعن رأيه في تقديم مسلسل يحكي سيرة الفنان أحمد زكي، أكد أنه لا يحبذ الفكرة، فحياة "النمر الأسود" معروفة للجميع، وليس بها ما هو خفي من أحلام لزواج ونجاحات وإخفاقات.

حضر المؤتمر الفنان محمود حميدة، الناقد مجدي الطيب، الفنان محمد سلام، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وأدار الحوار الكاتب جمال عبدالناصر.