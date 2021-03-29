جريمة وصراع.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "ضد الكسر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرحت شركة "العدل جروب"، البرومو الرسمي لمسلسل "ضد الكسر"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر في الإعلان الترويجي للمسلسل وجود عدد من الصراعات بين أبطال العمل خاصة نيللي كريم ومحمد فراج ومصطفى درويش، كما كشف الإعلان عن وجود جريمة غامضة.

وتجسد نيللي دور "سلمى" وهي من مشاهير "تيك توك"، وتسعى لشهرة لتحصل على الأموال من خلال العمل كـ "يوتيوبر"، وتعيش في حارة شعبية بسيطة بشبرا حتى تتغير حياتها، ويحاول جار لها بالمنطقة أن يبتزها بالأسرار التي يعلمها عنها كي يتزوج شقيقتها.

مسلسل "ضد الكسر" للنجوم نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي ومدير التصوير أحمد عبد العزيز وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة "العدل جروب"، ويعرض على قناة CBC في رمضان.