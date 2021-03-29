محيي إسماعيل يقلد "القذافي" و"مبارك" و"السادات".. ومحمود حميدة يضحك بعد تقليد "مشيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان محيي إسماعيل إنه من قام بتعليم الفنان أحمد زكي، كيف يقلد، مؤكدا أن فن التقليد شيء ممتع ومهم.

وقام محيي في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الاثنين، ضمن برنامج تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بتقليد عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، بينهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما قلد الفنان محمود المليجي، وطريقة مشي الفنان محمود حميدة، والذي قابل تقليد محيي له بالضحك مع الحضور.

المؤتمر شهد حضور الفنان محمود حميدة، الفنان محمد سلام، المخرج سعيد حامد، الناقد مجدي الطيب.