اليوم العالمي للبيانو لماذا تم اختيار يوم 29 مارس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً - يصادف اليوم الإثنين 29 مارس احتفال عشاق الموسيقي باليوم العالمي للبيانو، وهو واحد من الأيام العالمية التي تم تدشينها في العقد الأخير، بفكرة من الملحن الألماني "نيلز فرام"، عام 2015 دعا فيها لتقديم حفلات موسيقية في كل مكان بالعالم لاستعادة عشاق الموسيقى الكلاسيكية والترويج للألحان الجديدة وتأكيد أن آلة البيانو قادرة على مواكبة عصر الموسيقى الرقمية.

يوم البيانو العالمي يصادف اليوم ال 88 من العام

ورغم أن فيروس كورونا قلل كثيرا من فرص تنظيم احتفالات اليوم العالمي للبيانو، إلا أن عشاق الموسيقى حول العالم دشنوا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين هاشتاق worldpianoday، ووجهوا الدعو للجميع لبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعزف مقطوعات كلاسيكية عالمية بألة البيانو.

كما قدم بعض عشاق الموسيقى مقاطع تسجيلية تكشف عن تاريخ آلة البيانو، والتنويه بمخترعها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري، وكيف تطور شكل البيانو منذ العصور الوسطى، مع نشر مقاطع تعليمية للراغبين في البدء بتعلم العزف على الآلة الشهيرة.

وتم اختيار يوم 29 مارس للاحتفال باليوم العالمي للبيانو، لأنه اليوم الثامن والثمانين في العام، وهو نفس عدد مفاتيح البيانو في نسخته الكلاسيكية الكاملة، ودشن الاحتفال الأول عام 2015 من المانيا، وفي العام التالي تم اعتماد اليوم رسميا ضمن الأيام العالمية للفنون والثقافة.

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