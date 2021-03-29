8 معلومات عن انتصار الشراح بعد تصدرها للتريند

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة الكويتية انتصار الشراح لوعكة صحية تطلبت نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري، وقد باتت اليوم الإثنين الفنانة الكويتية ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في السعودية.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين

وبكتيريا بالدم".

انتصار الشراح بدأت مشوارها الفني بمسرحية "باي باي لندن" العام 1981 مع الراحلة مريم الغضبان وبطولة عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل غانم الصالح، كما شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة.

أما عن أبرز المعلومات عن انتصار الشراح فتجدها في السطور التالية: -

- ولد انتصار الشراح في 5 نوفمبر 1962 وهي ممثلة كويتية.

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن".

- كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية.

- شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

- متزوجة من مازن سالم، ولديهما ثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

- في عام 2002 ارتدت الحجاب، ولكنها استمرت بالتمثيل.