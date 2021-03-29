عمرو سعد يستكمل تصوير "ملوك الجدعنة" لرمضان 2021

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الفنان عمرو سعد، في تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" للمخرج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

اقرأ أيضًا..

عمرو سعد: الحرية من أهم عوامل النجاح

قصة مسلسل "ملوك الجدعنة"

يشار إلى أن تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.

أبطال "ملوك الجدعنة"

يذكر أن مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وأحمد صفوت، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال الفنان عمرو سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد مسلسل "بركة" الذي عُرض عام 2019، تدور الأحداث حول (بركة) وهو

شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

Tags ذات صلة

"نسل الأغراب وملوك الجدعنة" يتنافسان على صدارة يوتيوب

ظهور مؤثر لـ (يوسف شعبان) في دراما رمضان 2021

"ضد الكسر.. حرب أهلية.. ملوك الجدعنة".. أحدث المنضمين للدراما الرمضانية 2021