عدد محدود لتذاكرحفل عبدالحليم حافظ في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت تذاكر حفل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في الإسكندرية، من النفاد، وذلك قبل أيام من إقامتها على مسرح سيد درويش في دار أوبرا بفرعها هناك.

يقام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 4 إبريل، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

يحرص منظمي الحفل على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم وقياس الحرارة في أركان الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.

اقرأ أيضاً..الأحد..ليلة غنائية لعبد الحليم حافظ في الإسكندرية

وفي نفس السياق الاحتفالي، يقام حفل غنائي للعندليب على مسرح الجمهورية، وذلك احتفالاً بذكرى وفاته التي تصادف يوم الثلاثاء 30 مارس، وتم نفاذ تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.

إضافة إلى حفله على مسرح قصر البارون بتقنية "هولوجرام"، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 2 أبريل.

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور العندليب على المسرح بشكل

متعدد الأبعاد، يعطي صورة متحركة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لاستعادة ظهوره على المسرح.

يتم استخدام "هولوجرام" للمرة الأولى للعندليب في مصر، حيث تم استخدامها سابقاً لكوكب الشرق أم كلثوم في قصر عابدين، وشهد الحفل

حضور كامل العدد، الذي تضمن باقة غنائية تاريخية لأم كلثوم من خلال التقنية التي تم تقديمها مع إمكانيات تكنولوجية متقدمة من حيث الديكور والمسرح والإضاءة.

كلمات ذات دلالة

عبد الحليم ذكرى

عبد الحليم زي الهوى

عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب

عبد الحليم حافظ وعائلته

عبد الحليم حافظ وزوجته