بحد أقصى 1800 جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في المنارة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لحفله الموسيقي على مسرح المنارة، وذلك ضمن فعاليات احتفالات موسم الربيع لعام 2021.

يقام الحفل يوم الجمعة القادم 9 إبريل، وتم تقسير أسعار التذاكر إلى5 فئات، الأولى بقيمة 1807 جنيه، الثانية بقيمة 1507 جنيه، والثالثة بقيمة 1207، والرابعة بـ 907، والخامسة بـ 607 جنيه.

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يذكر أن خيرت قد أقام مؤخراً حفلاً غنائياً، على المسرح الكبير

في دار الأوبرا، وذلك في مطلع مارس الجاري، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وتم

نفاد تذاكره بالكامل فور طرحها للبيع أمام الجمهور.

إضافة إلى حفل موسيقي آخر في مطلع العام الجاري على مسرح المنارة، وشهد الحفل حضورًا كامل العدد من جمهوره، إضافة إلى عدد من

رجال الدولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، إضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية في القاهرة والإسكندرية.

أعادت عدد من مسارح مصر جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من

مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.

إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

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