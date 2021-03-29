تارا عماد تواصل تصوير "ضد الكسر" للمشاركة في السباق الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة تارا عماد، تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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قصة مسلسل "ضد الكسر"

يشار إلى أن تجسد "تارا" خلال العمل شخصية فتاة تُدعى "ملك"، وتدور أحداث المسلسل حول معاناة سلمى من استهتار

زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشاكل بشكل دائم.

أبطال مسلسل "ضد الكسر"

يذكر ان مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد،

سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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