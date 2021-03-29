4إبريل..حفل غنائي لـ محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية، ليلة غنائية مميزة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الربيع المقامة هناك.

يقام الحفل يوم الأحد، الموافق 4 إبريل، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

يأتي الحفل ضمن بدء موسم الربيع لليالي الغنائية لأهم نجوم الزمن الجميل أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

شهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية، ومعهد الموسيقى العربية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع

الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

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