قبل أيام من إقامته..اقتراب نفاد تذاكر حفل تامر عاشور ورامي جمال بالمنارة

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت تذاكر حفل الفنان رامي جمال والفنان تامر عاشور، من النفاد، وذلك قبل أيام قليلة من إقامته، وذلك على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 2 إبريل، على مسرح المنارة المفتوح، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الفضية بقيمة 400 جنيه، الذهبية بقيمة 600 جنيه، البلاتنيوم بقيمة 800 جنيه.

اقرأ أيضاً..بحد أقصى 1200 جنيه.. أسعار حفل تامر عاشور ورامي جمال

يعد اللقاء الغنائي بين عاشور وجمال، ضمن فعاليات حفلات الربيع المقامة على مسرح المنارة على مدار شهر إبريل، والتي بدأت بحفل الفنانة أنغام،

الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وشهد حضور كامل العدد رغم برودة الطقس.

وعلى الصعيد الغنائي، طرح عاشور مؤخراً، كليب "بقول عادي"، والذي سجل أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : احمد ابراهيم ألحان : سامح جلال توزيع : فهد، وتقول كلماتها"بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش

مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني".

إضافةً إلى أغنية "بتتجاوز"، التي طرحها رامي مؤخراً وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها" بتتجاوز حدود الظن والريبه بتتجاوز شعور الشوق وتعذيبه ويصير اللي حصل ذكرى تواجه أمسك اببكرا بتتغير وتتحير على طول الألم والجرح يبقى عمرك قصيّر بتتجاوز حنين القلب تكذيبه بتتجاوز شعور الوحدة ترهيبه كل اللي مضى راحل تخيل حتى تتفائل!! بتتغيّر وتتحيّر على طول الألم والجرح".

كلمات ذات دلالة

تامر عاشور ورامي جمال

حفلات الربيع 2021

تامر عاشور المنارة

رامي جمال بتتجاوز

حفلات رامي جمال وتامر عاشور