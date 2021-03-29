شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات مهمة فى حياة الشاعر خالد تاج الدين مع الهضبة والديفا وحماقى.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بعيد ميلاده، والذى قدم أغانى كثيرة ونجاحات مهمة مع معظم نجوم الغناء في مصر والوطن العربى بدأها بأول أغنية له مع الهضبة عمرو دياب، وهى "قبل الوداع" عام 2001، وتوالت النجاحات بين تاج الدين والهضبة.

استمر التعاون بين الهضبة والشاعر الغنائى خالد تاج الدين فى أغانى أخرى منها "قصاد عينى" و"ليلى نهارى" و"حلوةالبدايات" و"الفرحة الليلة" و"وماله" و"وعدتك إنى أبقالك" و"قدام عيونك" و"فهمت عينيك" و"حلوة الأيام" و"طمنى" و"ياما اتخاصمنا ليالى" و"لفيتها بلاد".

وكانت آخر أغانيه مع الهضبة "أنا معاك" ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يالاء"، كما أنه تعاون أيضا مع النجم محمد حماقى في أول ألبوماته في أغنية "آن الأوان" و"كفاية حلول وسط" وتعاون مع الديفا سميرة سعيد في أغنية "يوم ورا يوم" الذى أحدثت حينها ضجة كبيرة، وتعاون مؤخرا في أغنية "حاسة بيك" للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، وتعاون مع مطربين آخرين منهم أصالة وشيرين والجسمى وغيرهم .



خالد تاج الدين والهضبة

لم تتوقف نجاحات خالد تاج الدين على عمله كشاعر فقط بعد تعاونه مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى، ولكن أمتد نشاطه الفنى إلى غناء الراب، حيث طرح عدة أغانى من غنائه وتأليفه فى هذا اللون الغنائى، كما طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "mother دكر"، والذى صورها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع وليد شراقى، وماستر خالد عز، وأخرج الكليب أيمن نور، وقدم هذه الأغنية كنوعا من التكريم لكل الأمهات بالتزامن مع إحتفالات عيد الأم.

وكان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين طرح من فترة أغنيته "آداب إعلام"، وذلك ضمن مشروع أغانى "الراب" الذى بدأ فى تقديمه منذ فترة قصيرة، وصورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة، لتكون الأغنية الثالثة التي يغنيها تاج الدين في مشروعه بعدما بدأ بأغنية "شكسبير"، وبعدها أغنية "يخربيتك زن".

وكشف مؤخرا الشاعر خالد تاج الدين أسرار نجاح مشواره الفني مع الهضبة عمرو دياب في لقاء مع تلفزيون الخليج 365، وقال إن بدايته الفنية أيام الجامعة مع النجمة الكبيرة نوال الزغبى بعدما كتب لها أغنية "طول عمرى بحلم يا غالى" ونجحت بشكل كبير جدا، وكان الفنان حميد الشاعرى سبب معرفتى أنا وعمرو مصطفى بالنجمة نوال الزغبى وتعاونت معها عدة مرات.



خالدتاج الدين ومحمد محسن



خالدتاج الدين والشاب خالد

وقال خالد تاج الدين أن أغنية "ليلى نهارى" من أقوى كليبات عمرو دياب التي كتبها، و"قصاد عينى" تعتبر الأفضل في مشوارهما.

وأكد أن أهم ما يميز العمل مع "الهضبة" أن تضيف لتاريخه الفني وتتطور مع المزيكا، وهذا من أسرار نجاح الهضبة فهناك أطفال 4 و5 سنوات يحفظون أغانيه وذلك لمواكبته لكل العصور والأزمنة، وأنه يتعامل مع الشغل كرقم 1 في حياته.

وعن أشهر خلاف بينه وبين عمرو دياب كان بسبب أغنية باسم "روح قلبى" لم يطرحها في ألبومه فسجلتها مع النجم محمد حماقى وقررت الابتعاد لفترة وحققت نجاحا كبيرا مع حماقى.



خالدتاج الدين وحماقى



خالدتاج الدين ولطيفة

وعن تعاونه مع النجمة الكبيرة سميرة سعيد، قال إن أغنية "يوم ورا يوم" فازت بجائزة ميوزيك اوورد وهذا لا يحدث في مصر إلا مع النجم عمرو دياب، رغم أنها من أصعب الأغنيات التى كتبها فى مشواره الفنى.

وقال خالد تاج الدين إنه من عشاق فن الراب منذ أيام الصغر ومتابعته للنجم ايمينم، وأن أحمد الفيشاوى وأحمد مكى من أوائل من غنوا الراب بمصر ويتميزون أنهم يكتبون أغانيهم.

وصرح بأن الفنان محمد رمضان يقدم أغانى مهرجانات وليس راب وهو نجم ناجح ولكن يكرر نفسه في عدد كبير من أعماله ويجب أن يكتب أغانيه لنفسه.



خالدتاج الدني ونوال الزغبى

وطالب الجمهور بأن يفصل الجمهور بين الشاعر خالد تاج الدين والرابر خالد تاج لأنه يفصل بينهما خصوصا أنه مستمر في تقديم أعماله الشعرية ولن يتوقف عن ذلك.

وقال إن عمرو دياب هنأه بعد طرحه أغانيه الراب وشجعه على جرأته في اقتحام هذا المجال.