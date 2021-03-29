شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يطرح ألبومه ويناقش الحب والحسد ورحلة صعوده ومشاكل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروان بابلو نجم الراب عاد من جديد للواجهة محتلا ترند يوتيوب وجوجل وذلك بسبب طرحه ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وشمل ألبوم مروان بابلو خمسة أغاني بالإضافة إلى نسخة جديدة من أغنيته "غابة" التي طرحها منذ أسابيع قليلة وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.



مروان بابلو

مروان بابلو يناقش العديد من قضايا الشباب من خلال أغاني ألبومه وهو ما يعكس الاهتمام الكبير منهم بالالبوم حيث ضم الألبوم الجديد الذى نشره مروان بابلو، أربعة أغاني جديدة، هم "دون، وكنترول، والحب فين، وأتاري"، بالإضافة إلى أغنيته "غابة" التي سبق وطرحه.



مروان بابلو مروان بابلو يناقش قضايا الشباب في أغانيه مروان بابلو يناقش قضايا الشباب في أغانيه

مراون بابلو ناقش في أغاني ألبومه قضية الحسد ورحله صعوده من اللعب بالأساتيك إلي قيامه بربط أمواله بالاساتيك بعدما اصبح مشهورا كما يناقش قضية الشهادات التعليمية وعدم جدوتها.



مروان بابلو مروان بابلو من الاعتزال للعودة بقوة مروان بابلو من الاعتزال للعودة بقوة

مراون بابلو قد أعلن اعتزاله الغناء قبل العودة بهذا الأليوم، حيث قال - آنذاك - عبر حسابه على إنستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد اذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أى حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

ومروان بابلو واحد من مطربى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند".

مروان بابلو تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة فى حياة مروان بابلو الفنية.