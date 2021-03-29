المنتج الأمريكي كلفن بيرج من "الأقصر السينمائي": أدرس تقديم فيلم في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل والمنتج الأمريكي من أصل أفريقي كلفن بيرج إنَّه يدرس تقديم فيلم يُصوَّر في مصر بعد انبهاره بما رآه من جمال حضارتها.

وروى بيرج خلال ندوة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (26- 31 مارس/آذار) جزءاً من مسيرته الفنية.





وأوضح: "بدأت حياتي كموظف في ألمانيا، إذ إني أجيد الكثير من اللغات منها الألمانية والإسبانية".





وأضاف: "عملت في إنجلترا أيضاً ولم أحقق أي نجاح خلال ستة أشهر وكنت أفكر في العودة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، لكن القدر أرسل إليّ سيناريو فيلمي الأول وحقق نجاحاً كبيراً فاتجهت نحو كتابة السيناريو، ومنه إلى الإنتاج".

وأعرب عن سعادته بالوجود في مصر، مثمناً حرص إدارة المهرجان على إقامة هذه الدورة رغم كل ما يمر به العالم من صعوبات جائحة كورونا.





وتتواصل، الإثنين، فعاليات وعروض أفلام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في نسخته العاشرة.

ويتضمن ثالث أيام فعاليات المهرجان تقديم 14 فيلما تتوزع على أقسام المسابقات الرسمية، وعروض خارج المسابقة، بجانب برامج تكريم السينما السودانية، وتكريم نجوم كرة القدم الأفارقة، وبانوراما الفيلم المصري.

فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تقام في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، خلال الفترة من 26 حتى 31 من شهر مارس/آذار الجاري.

وتتضمن برامج العروض والمسابقات المختلفة تقديم 54 فيلما ما بين روائي طويل، وروائي قصير، وفيلم تسجيلي، بجانب ورش عمل لشباب السينمائيين، وندوات وبرامج تكريم تتضمن السينما السودانية وعدد من نجوم وصناع السينما بالقارة السمراء.