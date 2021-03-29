محيي إسماعيل يكشف مصير فيلم القذافي: أكتبه منذ 18 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محيي إسماعيل إن فيلمه عن حياة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيخرج إلى النور في ٢٠٢١ بإنتاج شركة إنجليزية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "جاءت فكرة تقديم الفيلم حينما كنت في زيارة مع سعد الدين وهبة، وعرفني على الرئيس معمر القذافي، وقال لي سوف تجسد شخصية معمر القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به، وأكتب في الفيلم منذ ١٨ عاما، ومرشح معي للمشاركة في الفيلم جورج كلوني وبعض النجوم لأنه سيكون فيلما عالميا".

وأكد محيي إسماعيل أنه رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، مضيفا: "وصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمة واحدة وهي العبث".





وتابع: "كان حظي حلو إني عملت في الإخراج والتأليف، فكان أول فيلم شاركت فيه رشحني له نور الشريف لحسام الدين مصطفى، وهو (الإخوة الأعداء)، وبعد أن قرأت الشخصية قلت له الفيلم ينقصه شيء مهم وهو الصرع، وبعد أن أقنعته ذهبنا إلى مستشفى العباسية لمتابعة مريض بالصرع بشكل حقيقي حتى أتمكن من تجسيد الشخصية، وبالفعل قدمنا الفيلم، وكان أجري ١٥٠٠ جنيه وبعد هذه الإضافة وصل لـ٣٥٠٠ جنيه".

وحول رفضه للأعمال الدرامية قال: "لا أرغب في أي أعمال درامية ولا مسرحية حاليا، فالحياة بالنسبة لي مراحل، وفي المرحلة التي أعيشها حاليا أريد أن أقدم أعمالا سينمائية فقط".



وعن وصفه بالغرور، قال: "لا يوجد نجم لم يقل له أنت متكبر ومغرور، وقيمة الفنان تكون من الأعمال التي يقدمها".

واختتم حديثه قائلا: "لا أندم في حياتي، لأن الحياة بالنسبة لي رحلة أختار منها بعض الأشياء وأرحل، فأنا أختار ما أفعله، فليس لدي الأمور النمطية التي يعيشها الكثير من الناس".



